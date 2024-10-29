В Украине вводят программу еПотенциал: какие изменения планируются

Минсоцполитики в рамках реформы социальной поддержки работает над внедрением новой системы социального страхования – еПотенциал. Она направлена на предоставление более эффективной помощи людям, пострадавшим от травм или заболеваний.

Что изменит программа еПотенциал

Основное изменение – вместо МСЭК инвалидность будет определяться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых технологий, передает 24 Канал.

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Также для назначения поддержки будет проводиться оценка работоспособности, то есть способности человека вернуться к работе и получать доход.

Для людей, которые потеряли работоспособность из-за значительных проблем со здоровьем, страховые выплаты будут увеличены.

Заметьте! Кроме того, законопроект продолжает защиту от увольнения по нетрудоспособности, позволяя оплачиваемое восстановление и реабилитацию в течение более года.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Должны изменить систему социального страхования таким образом, чтобы каждый человек, который столкнулся с болезнью или травмой, имел реальный шанс вернуться к активной жизни, стать самостоятельным. Государство не просто компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, который столкнулся с трудностями, связанными со здоровьем, мог восстановить свой потенциал.

Какие еще изменения будут

Среди ключевых нововведений законопроекта:

Введение пошагового алгоритма для сопровождения человека от реабилитации до трудоустройства.

Реабилитация будет включать восстановление физического и психического здоровья и профессиональных навыков.

Оплачиваемая реабилитация будет длиться дольше - до года.

Повышенная страховая выплата во время реабилитации составит 70–100% от средней зарплаты.

Для людей с длительным процессом восстановления рабочее место будет сохраняться более 4 месяцев.

При амбулаторной реабилитации возможна частичная работа с сохранением больничных выплат.

Статусы инвалидности и трудоспособности будут разграничены.

В то же время статус инвалидности будет определяться по заключению мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов и останется без изменений.

Обратите внимание! Оценка работоспособности будет проводиться дистанционно и анонимно после реабилитации. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать поддержку и ежемесячные страховые выплаты. В случае полной потери трудоспособности государство будет предоставлять ежемесячную финансовую поддержку для достойной жизни.

Реформа также включает внедрение электронного кейс-менеджмента, который объединит социальные и медицинские данные, сделав поддержку более прозрачной, быстрой и удобной, уменьшив бюрократию.