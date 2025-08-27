В Украине расширят государственную программу "еВідновлення", которая позволяет украинцам получить средства на восстановление разрушенного из-за боевых действий жилья. Подать заявку на помощь можно будет несколькими способами.

На кого распространяется "еВідновлення"?

Получить помощь от государства смогут внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны на временно оккупированных территориях Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам премьера, государство будет выплачивать этим ВПЛ до 2 миллионов гривен на одного человека или на семью.

Сначала программой смогут воспользоваться несколько категорий вынужденных переселенцев:

ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны.

Для подачи заявки на получение жилищного сертификата ВПО должны воспользоваться приложением "Дія". Однако впоследствии такая возможность появится в ЦНАПах и у нотариусов.

Программа заработает через два месяца после опубликования постановления,

– добавила Свириденко.

Что известно о программе "еВідновлення"? "еВідновлення" – это государственная программа, которая предоставляет финансовую помощь украинцам для восстановления поврежденного или разрушенного жилья в результате войны. По этой программе получить средства на ремонт дома или квартиры или жилищный сертификат на приобретение нового жилья вместо уничтоженного россиянами.

Как реализуется программа "еВідновлення"?