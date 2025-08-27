Укр Рус
Экономика Новости экономики До 2 миллионов гривен на семью: государство расширяет программу "еВідновлення"
27 августа, 16:34
2

До 2 миллионов гривен на семью: государство расширяет программу "еВідновлення"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Государство расширяет программу "еВідновлення", которая предоставляет до 2 миллионов гривен на восстановление разрушенного жилья для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за войны.

  • Подать заявку на помощь можно через приложение "Дія", а затем в ЦНАП и у нотариусов; программа предоставляет финансовую помощь на ремонт или приобретение нового жилья.

     

В Украине расширят государственную программу "еВідновлення", которая позволяет украинцам получить средства на восстановление разрушенного из-за боевых действий жилья. Подать заявку на помощь можно будет несколькими способами.

На кого распространяется "еВідновлення"?

Получить помощь от государства смогут внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны на временно оккупированных территориях Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Кабмин запускает дополнительный механизм для быстрого восстановления поврежденного жилья

По словам премьера, государство будет выплачивать этим ВПЛ до 2 миллионов гривен на одного человека или на семью.

Сначала программой смогут воспользоваться несколько категорий вынужденных переселенцев:

  • ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны.

Для подачи заявки на получение жилищного сертификата ВПО должны воспользоваться приложением "Дія". Однако впоследствии такая возможность появится в ЦНАПах и у нотариусов.

Программа заработает через два месяца после опубликования постановления, 
– добавила Свириденко.

Что известно о программе "еВідновлення"?

"еВідновлення" – это государственная программа, которая предоставляет финансовую помощь украинцам для восстановления поврежденного или разрушенного жилья в результате войны. По этой программе получить средства на ремонт дома или квартиры или жилищный сертификат на приобретение нового жилья вместо уничтоженного россиянами.

Как реализуется программа "еВідновлення"?

  • Подать заявку на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье пострадавшие могут через "Дію". Полученные средства украинцы могут потратить на разработку проектной документации, приобретение строительных материалов, оплату работ.
  • С начала работы программы "еВідновлення" более 100 000 украинцам выплатили более 25 миллиардов гривен на компенсации за разрушенное жилье. Более 17,7 тысяч человек получили жилищные сертификаты.
  • 27 августа правительство выделило дополнительно почти 5 миллиардов гривен на программу. Средства предназначены для финансирования жилищных сертификатов в рамках проекта "HOME: компенсация за уничтоженное жилье".
  • Ранее правительство также приняло решение о дистанционном обследовании разрушенного жилья в районах активных боевых действий и на оккупированных территориях, чтобы упростить доступ ВПЛ к программе "еВідновлення".