Украина снова будет договариваться с МВФ: Свириденко назвала главное условие

Война продолжается, и Украине необходима поддержка. Поскольку боевые действия, вероятно, не закончатся в ближайшее время, правительство обратится к Международному валютному фонду, чтобы стабилизировать государственные финансы.

О чем Украина будет договариваться с МВФ?

На сегодня мировые доноры выделили Украине только половину средств, из необходимых на следующие 2 года 75 миллиардов долларов. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам премьера, нынешняя программа МВФ в размере 16 миллиардов долларов заканчивается в 2027 году.

Поскольку сроки завершения войны остаются неопределенными, то уже в августе, во время очередного пересмотра программы, правительство может начать переговоры по новой программе финансирования.

Если базовый сценарий предусматривает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что будет новая программа МВФ,

– рассказала Свириденко.

Важно! Премьер отметила, что уже во время августовского визита фонда правительство будет обсуждать экономические и военные сценарии. Это позволит МВФ оценить целесообразность новой программы и какими могут быть ее параметры.

Что еще планирует Свириденко?

Кроме новой программы МВФ, Свириденко хочет наращивать внутреннее производство вооружения, чтобы иметь гарантию на случай уменьшения международной помощи.

Нам нужно достичь результата в большинстве направлений за очень короткий срок. Я хочу успеть реализовать что-то за ближайшие несколько месяцев,

– добавила премьер-министр.

Новое соглашение с МВФ должно частью этого плана Свириденко.

По информации издания, переговоры о программе могут начаться уже в этом году.

Стоит знать! Нынешняя программа финансирования МВФ была одобрена в 2023 году. Это был беспрецедентный шаг от МВФ, поскольку фонд впервые согласился кредитовать страну, воюющую.