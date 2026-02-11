Более 4 миллиардов за полгода: у Трампа назвали самых щедрых союзников Украины
- По программе PURL, 21 страна НАТО и такие страны, как Новая Зеландия и Австралия, взяли на себя обязательства по закупке американского оружия для Украины оружия для Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов.
- Самыми щедрыми союзниками в этой инициативе стали Германия, Нидерланды, и Норвегия, которые не только сделали значительный вклад, но и побудили других последовать их примеру.
Совместная инициатива США и НАТО по закупкам американского оружия для Украины PURL привлекла уже более 20 стран. У Трампа говорят, что три страны Европы не только потратили больше всего денег на вооружение, но и стали примером для других.
Кто потратил больше всего денег?
Об этом во время онлайн-брифинга рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Общественное.
По его словам, за 6 месяцев от старта программы PURL партнеры Украины взяли на себя обязательства по закупки американского оружия для ВСУ в целом на 4,5 миллиарда долларов.
Самыми щедрыми союзниками Украины в этот период были:
- Германия;
- Нидерланды;
- и Норвегия.
Эти страны не только сделали значительный вклад, но и активно побуждали других последовать их примеру. Я хочу поблагодарить их за лидерство в этой инициативе, а также призвать всех союзников активизироваться и пообещать свою поддержку,
– отметил Уитакер.
Посол добавил, что инициатива PURL дает возможность европейским союзникам Украины воспользоваться преимуществами "непревзойденных американских технологий" и взять на себя финансовую ответственность за помощь Киеву в долгосрочной перспективе.
Важно! Витакер также анонсировал, что на министерской встрече НАТО 12 февраля должны объявить новую поддержку по программе PURL.
Что известно о программе PURL?
Программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перечень приоритетных требований для Украины) основали НАТО и США в июле 2025 года. Она призвана ускорить поставки американского вооружения для нужд ВСУ за деньги партнеров.
- Сейчас, по словам Уитакера, уже 21 страна НАТО официально объявили об участии в этой инициативе.
- Также вне НАТО к программе присоединились Новая Зеландия и Австралия.
- Взносы всех стран координирует специальный фонд Альянса, созданный для работы PURL.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего недавнего визита в Киев заверил в дальнейшем финансировании программы.
Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это критически важно,
– заявил Рютте.
Однако он добавил, что есть определенные трудности с распределением финансовой нагрузки на страны.
В частности, по его словам, "достаточно много" выделяют на PURL:
- Норвегия;
- Канада;
- Дания;
- Германия;
- Швеция;
- страны Балтии.
"Относительно много" вкладываются Бельгия и Словения.
В то же время некоторые члены Альянса не слишком активны в финансировании закупок оружия из США.
Стоит знать! Первыми согласились выделить средства на приобретение американского оружия по этой программе Нидерланды. На старте PURL они сделали взнос в 500 миллионов евро.
Что покупают по программе PURL?
Заметим, что программа PURL имеет крайне важное значение для Украины. Как отметил Рютте, большая часть ракет для Украины в последнее время передали именно через этот механизм. Речь идет как о ракетах для фронта, так и для противовоздушной обороны.
По подсчетам НАТО, с прошлого лета Альянс передал с помощью PURL 75% всех ракет, поступивших в Украину и направляющихся на фронт, и 90% ракет, защищающих воздушное пространство страны,
При этом Рютте ожидает увеличения взносов в рамках инициативы до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.