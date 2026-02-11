Более 4 миллиардов за полгода: у Трампа назвали самых щедрых союзников Украины

Совместная инициатива США и НАТО по закупкам американского оружия для Украины PURL привлекла уже более 20 стран. У Трампа говорят, что три страны Европы не только потратили больше всего денег на вооружение, но и стали примером для других.

Кто потратил больше всего денег?

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Общественное.

По его словам, за 6 месяцев от старта программы PURL партнеры Украины взяли на себя обязательства по закупки американского оружия для ВСУ в целом на 4,5 миллиарда долларов.

Самыми щедрыми союзниками Украины в этот период были:

Германия;

Нидерланды;

и Норвегия.

Эти страны не только сделали значительный вклад, но и активно побуждали других последовать их примеру. Я хочу поблагодарить их за лидерство в этой инициативе, а также призвать всех союзников активизироваться и пообещать свою поддержку,

– отметил Уитакер.

Посол добавил, что инициатива PURL дает возможность европейским союзникам Украины воспользоваться преимуществами "непревзойденных американских технологий" и взять на себя финансовую ответственность за помощь Киеву в долгосрочной перспективе.

Важно! Витакер также анонсировал, что на министерской встрече НАТО 12 февраля должны объявить новую поддержку по программе PURL.

Что известно о программе PURL?

Программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перечень приоритетных требований для Украины) основали НАТО и США в июле 2025 года. Она призвана ускорить поставки американского вооружения для нужд ВСУ за деньги партнеров.

Сейчас, по словам Уитакера, уже 21 страна НАТО официально объявили об участии в этой инициативе.

официально объявили об участии в этой инициативе. Также вне НАТО к программе присоединились Новая Зеландия и Австралия.

Взносы всех стран координирует специальный фонд Альянса, созданный для работы PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего недавнего визита в Киев заверил в дальнейшем финансировании программы.

Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это критически важно,

– заявил Рютте.

Однако он добавил, что есть определенные трудности с распределением финансовой нагрузки на страны.

В частности, по его словам, "достаточно много" выделяют на PURL:

Норвегия;

Канада;

Дания;

Германия;

Швеция;

страны Балтии.

"Относительно много" вкладываются Бельгия и Словения.

В то же время некоторые члены Альянса не слишком активны в финансировании закупок оружия из США.

Стоит знать! Первыми согласились выделить средства на приобретение американского оружия по этой программе Нидерланды. На старте PURL они сделали взнос в 500 миллионов евро.

