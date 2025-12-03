Тысячи украинцев приобрели билеты через программу "УЗ-3000": куда едут чаще всего

В Укрзализныце стартовала программа 3000 километров для прифронтовых общин. Только за первый час работы ее активировали тысячи украинцев.

Что известно о старте программы "УЗ-3000"?

Больше всего рейсов из Запорожья и Харькова, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Вау! За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3 000 километров! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!

– говорится в сообщении.

В частности утром в среду, 3 декабря, в Укрзализныце сообщили, что билеты по программе "3 000 километров по Украине" уже доступны в приложении. В декабре 2025 года – это поезда в и из прифронтовых городов.

Воспользоваться программой можно следующим образом:

Обновить приложение; Активировать программу, как это показано на видео в заметке; Выбрать рейс.

В Укрзализныце украинцев призвали установить или обновить приложение, выбрать маршрут и отправиться к родным и близким.

