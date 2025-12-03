Тисячі українців придбали квитки через програму "УЗ-3000": куди їдуть найчастіше

В Укрзалізниці стартувала програма 3000 кілометрів для прифронтових громад. Лише за першу годину роботи її активували тисячі українців.

Що відомо про старт програми "УЗ-3000"?

Найбільше рейсів з Запоріжжя та Харкова, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Вау! За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3 000 кілометрів! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася – рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!

– йдеться у повідомленні.

Зокрема вранці у середу, 3 грудні, в Укрзалізниці повідомили, що квитки за програмою "3 000 кілометрів Україною" вже доступні у застосунку. У грудні 2025 року – це поїзди до та з прифронтових міст.

Скористатися програмою можна таким чином:

Оновити застосунок; Активувати програму, як це показано на відео у дописі; Обрати рейс.

В Укрзалізниці українців закликали встановити або оновити застосунок, обрати маршрут та вирушити до рідних та близьких.

