Осталось меньше двух месяцев: что надо успеть сделать, чтобы не потерять пенсию
- Украинцы за рубежом должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, чтобы не потерять пенсионные выплаты.
- Процедура касается тех, кто находится за границей более 183 дней в году и имеет временную защиту или статус беженца.
До конца года осталось менее двух месяцев, поэтому пенсионерам стоит успеть выполнить определенные важные действия. Пропуск срока может повлиять на их пенсионные выплаты.
Кто может потерять пенсию с 1 января?
Украинцы, которые временно находятся за границей, должны до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на пенсионные и страховые выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Интересно Какую помощь могут получить украинцы в случае выхода на пенсию
Без прохождения процедуры выплаты могут быть приостановлены. В частности, согласно постановлению Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, это касается граждан, которые:
- находятся за пределами Украины более 183 дней в году (включая дни отъезда и приезда);
- получили временную защиту или статус беженца;
- не оформили документы на постоянное проживание за границей.
Как пройти физическую идентификацию пенсионеру?
Есть три способа пройти физическую идентификацию.
- Первый: авторизация через личный кабинет ПФУ с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" или "Дія ID".
- Второй это идентификация через видеосвязь с представителем Пенсионного фонда.
- Третий вариант предусматривает отправку письма в территориальный орган ПФУ с документом, подтверждающий личность, и заявлением о продлении выплат.
Кто еще может потерять пенсионные выплаты?
В 2025 году пенсионные выплаты в Украине могут приостанавливаться из-за предоставления ложных документов, смерть пенсионера или если выплаты не получались в течение шести месяцев.
Также причиной приостановления может быть выезд в страну, с которой Украина не имеет соглашения о пенсионном обеспечении.