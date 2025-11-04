Автомобили стали недостижимой мечтой: российский автопром обвалился до уровня 70-х
- Производство автомобилей в России за январь – сентябрь 2025 года из-за кризиса сократилось на 20%.
- Продажи авто упали на 22% из-за недоступности автокредитов, вызванную повышением ключевой ставки Центробанком.
Российский автопром не выдержал испытания западных санкций и военной экономики. После небольшого роста, автомобильная промышленность России, снова оказалась в глубоком кризисе.
Как упало производство авто в России?
В январе – сентябре 2025 года производство автомобилей в России сократилось на 20%, упав до минимального уровня с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.
Смотрите также Не фиксировали с 70-х годов: экспорт газа из России в Европу достиг минимума за 50 лет
Такая же неутешительная ситуация с производством в российском автопроме наблюдалась в первые годы 1970-х, когда в Советском союзе еще не работали заводы в Горьком и Тольятти.
По данным статистического ведомства, проблемы в автомобильной отрасли России нарастают с каждым кварталом:
- в I квартале производство упало на 9,2% в годовом измерении;
- во II квартале – на 23%;
- а в III квартале – уже на 26,7%.
Крупнейший автопроизводитель России, завод "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустил около 500 тысяч автомобилей Lada. Но уже в этом году опустил план до 300 тысяч и перевел завод в Тольятти на 4-дневную рабочую неделю.
Компания "КамАЗ" за девять месяцев этого года зафиксировала чистый убыток в 29,1 миллиарда рублей. Этот показатель в 7,6 раза больше, чем в прошлом году.
Важно! Наибольшее падение – в производстве грузовиков. Объемы уменьшились на 30% за девять месяцев и на 41% только в сентябре.
Почему падает производство автомобилей?
Падение российского автопрома объясняется общим обнищанием населения. После введения западных санкций внутренний спрос должен был спасти отрасль от кризиса, но он не оправдал ожиданий.
Почти 80% легковых автомобилей в России продают в кредит. И автокредиты стали недоступными для большинства россиян после того, как Центробанк поднял учетную ставку до максимального уровня за 20 лет.
В итоге, по данным статистики, продажи автомобилей упали на 22% за 9 месяцев года. Сотни автосалонов по всей стране вынуждены были закрыться из-за убытков, пишет Центр противодействия дезинформации:
- в Санкт-Петербурге количество автосалонов сократилось на 18%;
- в Ростове-на-Дону – на 29%;
- в Красноярске - на 17%;
- даже в Москве – на 11%.
Продажа нескольких авто в месяц уже не спасает дилеров. Компании массово закрывают убыточные площадки,
– отметили в ЦПД.
Стоит знать! Из-за финансовых проблем россиян продажи новых автомобилей в России уменьшились в 2 – 2,5 раза по сравнению с первой половиной 2010-х годов.
Какие еще российские отрасли в кризисе?
Крупные российские промышленные гиганты массово сокращают персонал или вынуждены отправлять работников в вынужденные отпуска из-за глубокого экономического кризиса. Кризис охватил почти все ключевые отрасли – от транспорта и автопрома до металлургии, угледобычи и даже алмазной промышленности.
Из-за резкого падения объемов строительства крупнейший производитель цемента в стране – Cemros – перевел свои заводы на четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года. По такому же сценарию работает и Горьковский автозавод (ГАЗ), где более 20 тысяч работников перешли на сокращенный график еще в августе.
Алмазодобывающая компания "Алроса" сократила штат на 10%, оставив без работы тех, кто не задействован непосредственно в добыче.
Худшая ситуация – в угольной промышленности, где работает около 150 тысяч человек. По данным российских СМИ, почти три десятка предприятий в отрасли уже стоят на грани банкротства.