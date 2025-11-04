Автомобили стали недостижимой мечтой: российский автопром обвалился до уровня 70-х

Российский автопром не выдержал испытания западных санкций и военной экономики. После небольшого роста, автомобильная промышленность России, снова оказалась в глубоком кризисе.

Как упало производство авто в России?

В январе – сентябре 2025 года производство автомобилей в России сократилось на 20%, упав до минимального уровня с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.

Такая же неутешительная ситуация с производством в российском автопроме наблюдалась в первые годы 1970-х, когда в Советском союзе еще не работали заводы в Горьком и Тольятти.

По данным статистического ведомства, проблемы в автомобильной отрасли России нарастают с каждым кварталом:

в I квартале производство упало на 9,2% в годовом измерении;

во II квартале – на 23%;

а в III квартале – уже на 26,7%.

Крупнейший автопроизводитель России, завод "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустил около 500 тысяч автомобилей Lada. Но уже в этом году опустил план до 300 тысяч и перевел завод в Тольятти на 4-дневную рабочую неделю.

Компания "КамАЗ" за девять месяцев этого года зафиксировала чистый убыток в 29,1 миллиарда рублей. Этот показатель в 7,6 раза больше, чем в прошлом году.

Важно! Наибольшее падение – в производстве грузовиков. Объемы уменьшились на 30% за девять месяцев и на 41% только в сентябре.

Почему падает производство автомобилей?

Падение российского автопрома объясняется общим обнищанием населения. После введения западных санкций внутренний спрос должен был спасти отрасль от кризиса, но он не оправдал ожиданий.

Почти 80% легковых автомобилей в России продают в кредит. И автокредиты стали недоступными для большинства россиян после того, как Центробанк поднял учетную ставку до максимального уровня за 20 лет.

В итоге, по данным статистики, продажи автомобилей упали на 22% за 9 месяцев года. Сотни автосалонов по всей стране вынуждены были закрыться из-за убытков, пишет Центр противодействия дезинформации:

в Санкт-Петербурге количество автосалонов сократилось на 18%;

в Ростове-на-Дону – на 29%;

в Красноярске - на 17%;

даже в Москве – на 11%.

Продажа нескольких авто в месяц уже не спасает дилеров. Компании массово закрывают убыточные площадки,

– отметили в ЦПД.

Стоит знать! Из-за финансовых проблем россиян продажи новых автомобилей в России уменьшились в 2 – 2,5 раза по сравнению с первой половиной 2010-х годов.

