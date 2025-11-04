Автівки стали недосяжною мрією: російський автопром обвалився до рівня 70-х
- Виробництво автомобілів у Росії за січень – вересень 2025 року через кризу скоротилося на 20%.
- Продажі авто впали на 22% через недоступність автокредитів, спричинену підвищенням ключової ставки Центробанком.
Російський автопром не витримав випробування західних санкцій та воєнної економіки. Після невеликого зростання, автомобільна промисловість Росії, знову опинилася у глибокій кризі.
Як впало виробництво авто в Росії?
У січні – вересні 2025 року виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 20%, впавши до мінімального рівня від 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Росстат.
Така ж невтішна ситуація з виробництвом у російському автопромі спостерігалася у перші роки 1970-х, коли в Радянському союзі ще не працювали заводи у Горькому та Тольятті.
За даними статистичного відомства, проблеми в автомобільній галузі Росії наростають з кожним кварталом:
- у І кварталі виробництво впало на 9,2% у річному вимірі;
- у ІІ кварталі – на 23%;
- а в ІІІ кварталі – вже на 26,7%.
Найбільший автовиробник Росії, завод "АвтоВАЗ" у 2024 році випустив близько 500 тисяч автомобілів Lada. Але вже цього року опустив план до 300 тисяч і перевів завод у Тольятті на 4-денний робочий тиждень.
Компанія "КамАЗ" за дев’ять місяців цього року зафіксувала чисті збитки у 29,1 мільярда рублів. Цей показник у 7,6 раза більше, ніж минулого року.
Важливо! Найбільше падіння – у виробництві вантажівок. Обсяги зменшилися на 30% за дев’ять місяців і на 41% лише у вересні.
Чому падає виробництво автівок?
Падіння російського автопрому пояснюється загальним зубожінням населення. Після запровадження західних санкцій внутрішній попит мав врятувати галузь від кризи, але він не виправдав очікування.
Майже 80% легкових автомобілів у Росії продають у кредит. Та автокредити стали недоступними для більшості росіян після того, як Центробанк підняв облікову ставку до максимального рівня за 20 років.
У підсумку, за даними статистики, продажі автомобілів упали на 22% за 9 місяців року. Сотні автосалонів по всій країні змушені були закритися через збитки, пише Центр протидії дезінформації:
- у Санкт-Петербурзі кількість автосалонів скоротилася на 18%;
- у Ростові-на-Дону – на 29%;
- у Красноярську — на 17%;
- навіть у Москві – на 11%.
Продаж кількох авто на місяць уже не рятує дилерів. Компанії масово закривають збиткові майданчики,
– зазначили у ЦПД.
Варто знати! Через фінансові проблеми росіян продажі нових автомобілів у Росії зменшилися у 2 – 2,5 раза в порівнянні з першою половиною 2010-х років.
Які ще російські галузі у кризі?
Великі російські промислові гіганти масово скорочують персонал або змушені відправляти працівників у вимушені відпустки через глибокий економічну кризу. Криза охопила майже всі ключові галузі – від транспорту та автопрому до металургії, вуглевидобутку і навіть алмазної промисловості.
Через різке падіння обсягів будівництва найбільший виробник цементу в країні – Cemros – перевів свої заводи на чотириденний робочий тиждень до кінця 2025 року. За таким самим сценарієм працює і Горьківський автозавод (ГАЗ), де понад 20 тисяч працівників перейшли на скорочений графік ще в серпні.
Алмазодобувна компанія "Алроса" скоротила штат на 10%, залишивши без роботи тих, хто не задіяний безпосередньо у видобутку.
Найгірша ситуація – у вугільній промисловості, де працює близько 150 тисяч людей. За даними російських ЗМІ, майже три десятки підприємств у галузі вже стоять на межі банкрутства.