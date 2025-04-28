В России спад экономической активности: производство товаров снизилось

В российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что сейчас можно говорить о переходе экономики России к рецессии.

Что с экономикой России

По словам местных аналитиков, высокая ключевая ставка, которую установил Центробанк на уровне 21%, не принесла "победы" над инфляцией в России, в то же время она уже привела к падению производства в гражданских отраслях, передает 24 Канал.

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Промышленное производство в целом находится в процессе стагнации: если не брать декабрьского скачка и январского провала, выпуск почти не меняется с середины прошлого года, но без секторов с доминирующим присутствием ОПК "можно говорить о переходе к рецессии",

– отмечают в ЦМАКП.

Что такое рецессия Простыми словами, это спад экономической активности. Характеризуется такой стал в экономике нулевым ростом валового национального продукта или его падением в течение более чем полгода.

Как снизилось производство в России

По оценкам экспертов, в I квартале производство гражданской продукции снижалось на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в частности в марте – на 1,1%.

В то же время в Центробанке сообщили, что по итогам января – февраля 2025 года снижение производства в обрабатывающей промышленности "в основном связано с выпуском потребительских товаров".

Обратите внимание! По оценкам ЦМАКП, выпуск гражданской продукции в марте опустился до минимума с апреля 2023 года.