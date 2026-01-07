Оружия будет больше: Канада нарастит совместное производство с Украиной

Канада хочет значительно расширить свое военное сотрудничество с Украиной. Поэтому Оттава планирует нарастить объемы совместного производства оружия и снаряжения для военнослужащих.

Какое совместное производство планирует Канада?

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече "Колаиции желающих" в Париже, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Для обхода санкций: союзница России хочет продавать оружие через криптовалюту

По словам политика, Канада хочет предоставить Украине широкие возможности для производства вооружения.

Между Украиной и Канадой будут созданы совместные оружейные предприятия. В этом вопросе уже достигнут прогресс и усилия будут наращиваться,

– отметил Карни.

Премьер Канады также пообещал логистическую, разведывательную и кибернетическую помощь, которую его страна готова предоставить Украине. Кроме того, Оттава планирует расширить возможности военной тренировочной миссии для ВСУ.

Карни добавил, что его правительство взяло курс на усиление собственных вооруженных сил, что поможет Канаде принять участие в обеспечении безопасности Украины после завершения войны, пишет CTV News.

Мы уже формируем эту способность и продолжим ее наращивать,

– подчеркнул премьер.

В течение ближайших пяти лет Канада планирует крупнейшее военное усиление за несколько поколений, которое предусматривает дополнительные инвестиции объемом 80 миллиардов долларов.

Важно! Сейчас канадские военные обучают украинских в Польше, Литве и Великобритании в рамках операции "Unifier". Она началась еще до большой войны, с 2015 году, и за это время подготовила более 46 тысяч военных Украины.

Какие планы по производству оружия?