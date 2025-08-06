За последние годы украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил объемы производства. При этом большинство компаний находятся в частной форме собственности.

Как меняется украинский ОПК?

До полномасштабной войны России против Украины большинство предприятий отечественной "оборонки" были в сфере государственного управления. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Республиканец заинтриговал, какое оружие скоро может получить Украина

Поэтому они очень зависели от финансирования из бюджета и были не очень гибкими.

Сейчас же в секторе оборонно-промышленного комплекса большинство предприятий – частной формы собственности. В целом отечественный ОПК охватывает уже около 900 предприятий,

– отметил Гаврилюк.

По словам заместителя министра, растут объемы производства:

снарядов всех калибров советских образцов;

бронетехники;

противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и тому подобное.

Важно! Кроме того, в Украине появились собственные школы по производству беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, боевых бронированных машин (ББМ).

Как развивается "оборонка"?

Украинские предприятия ОПК сегодня выпускают немало вооружения и военной техники, производством которой не занимаются даже крупные экономически развитые страны.

Замечу, что потенциал оборонки оценивается не только возможностями масштабирования производства определенных образцов ВВТ, но и особенно, способностью осваивать производство новых образцов вооружения,

– подчеркнул Гаврилюк.

Он добавил, что производители оружия в Украине расширяют линейку своей продукции за счет высокотехнологичного вооружения и техники:

артсистем "Богдана";

современных бронированных машин;

дальнобойных средств поражения;

и, конечно, беспилотных систем,

Кроме того, в Украине постепенно возрождают производство ракет.

Стоит знать! В 2024 году Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ более 600 новых образцов вооружения и техники, изготовленных украинскими оружейниками. Столько же допустили только за первые полгода 2025-го.