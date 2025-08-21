Украина может стать лидером по выработке оружия: что известно о Defence City
- Верховная Рада приняла законопроекты №13420 и №13421 для поддержки оборонной промышленности, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
- Программа Defence City предусматривает введение специального режима для украинских оборонных производителей с налоговыми льготами, упрощенными таможенными процедурами и экспортным контролем до 1 января 2036 года.
Верховная Рада приняла два законопроекта для поддержки оборонной промышленности. Это, в частности, внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.
Какие законы для производства оружия приняли?
Рада приняла законопроекты №13420 и №13421, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
Первый законопроект касается внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законы по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, а второй – внесения изменения в Таможенный кодекс.
Изменения предусматривают:
- Введение правового режима Defence City до 1 января 2036 года;
- Вместо Перечня предприятий ОПК создание Реестра Defence City под управлением Минобороны;
- Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон "О нацбезопасности Украины";
- Доля квалифицированного дохода резидента – от 75% (для самолетостроения - от 50%).
Что такое Defence City?
Defence City – программа направлена на введение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она предусматривает совместное производство оружия с международными партнерами Defence City – в Украине и в странах-участниках Рамштайн.
Кроме требований, резиденты смогут также рассчитывать на определенную поддержку:
- налоговые льготы;
- упрощенные таможенные процедуры;
- упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;
- возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;
- поддержка релокации и повышение безопасности производственных мощностей.
Такие изменения помогут усилить обороноспособность государства и создать новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест.
Что известно о производстве оружия в Украине?
- Благодаря Defence City Украина запустит совместные производства оружия с Данией, Британией и Норвегией. Сейчас продолжаются совместные проекты с немецкими предприятиями (БТРы, артиллерия, боеприпасы). Зато с американскими партнерами – реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.
- Также в Украине запустили серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 километров. Ракете уже удалось поразить поставленные цели на территории России, а боевое применение "происходит в течение определенного времени".
- Кроме этого известно, что украинская оборонка набирает обороты. Большинство украинских оборонных предприятий перешла в частную форму собственности, что увеличивает гибкость и объемы производства. В целом отечественный ОПК охватывает уже около 900 предприятий,