Верховная Рада приняла два законопроекта для поддержки оборонной промышленности. Это, в частности, внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Какие законы для производства оружия приняли?

Рада приняла законопроекты №13420 и №13421, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Первый законопроект касается внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законы по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, а второй – внесения изменения в Таможенный кодекс.

Изменения предусматривают:

Введение правового режима Defence City до 1 января 2036 года;

Вместо Перечня предприятий ОПК создание Реестра Defence City под управлением Минобороны;

Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон "О нацбезопасности Украины";

Доля квалифицированного дохода резидента – от 75% (для самолетостроения - от 50%).

Что такое Defence City? Defence City – программа направлена на введение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она предусматривает совместное производство оружия с международными партнерами Defence City – в Украине и в странах-участниках Рамштайн.

Кроме требований, резиденты смогут также рассчитывать на определенную поддержку:

налоговые льготы;

упрощенные таможенные процедуры;

упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;

поддержка релокации и повышение безопасности производственных мощностей.

Такие изменения помогут усилить обороноспособность государства и создать новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест.

Что известно о производстве оружия в Украине?