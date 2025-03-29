Украина может производить 5 миллионов FPV-дронов в год, но это уже можно не считать, – Камышин

Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности и действующий советник президента Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас Украина способна производить 5 миллионов FPV-дронов в год.

Впрочем, пока ключевым вопросом остается вопрос качества и возможностей их применения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Радио Хартия".

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Какой приоритет в изготовлении дронов

Он рассказал, что Украина уже имеет производителей, которые способны изготавливать более 100 тысяч дронов-камикадзе в месяц. Более того, один из отечественных продуцентов может изготавливать до 4 тысяч таких беспилотников. По состоянию на сейчас таких производителей в Украине более 150.

В своем телеграмм-канале Александр Камышин уточнил, что оборонная промышленность готова выполнять поставленные задачи четко и слаженно. По его словам, количество "переходит в качество", а приоритеты в вопросе изготовления беспилотников изменились.

Скажу сейчас непопулярное: нам можно уже не считать сколько мы можем произвести дронов. В FPV дронах мы достигли точки, когда произвести больше - уже не цель. Нам надо теперь уделить больше внимания тому, какие мы именно дроны закупаем, как быстро они попадают на фронт, и как они применяются. Частотное планирование, тепловизионные, ночные, дроны на оптоволокне, и тд,

– написал он.

К слову, недавно Владимир Зеленский анонсировал максимальное ускорение производства ракет и развитие авиационной составляющей Сил обороны Украины. С военными и представителями общественности также обсудили стратегические шаги.