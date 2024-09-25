Промышленная инфляция: где зафиксирован самый быстрый рост цен в Украине

Промышленная инфляция, характеризующаяся повышением цен на товары и услуги в секторе производства, продолжает быть актуальной проблемой для Украины. Где наиболее существенный рост цен, читайте далее.

Где зафиксирован самый быстрый рост цен

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 31 замедлилась до 31,2% в годовом измерении, согласно сообщению Госстата. По сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию выросли на 2,2%. В частности, в добывающей отрасли цены повысились на 0,4%, в перерабатывающей – на 1,1%, а в энергетическом секторе – на 3,6%.

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Поэтому, самый быстрый годовой рост цен на услуги наблюдается в энергетическом секторе в энергетическом секторе, где показатель достиг 56,2%. Также в годовом измерении индекс цен вырос на 7,4% в добывающей промышленности и на 9,2% – в перерабатывающей.

Обратите внимание! Индекс цен производителей промышленной продукции отражает реальную стоимость товаров, которую предприятия предлагают покупателям. Этот показатель является одним из основных индикаторов экономического состояния и имеет значительное влияние на различные отрасли производства.