Де зафіксоване найшвидше зростання цін

Промислова інфляція в Україні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі, згідно з повідомленням Держстату. У порівнянні з липнем, ціни на промислову продукцію зросли на 2,2%. Зокрема, у видобувній галузі ціни підвищилися на 0,4%, у переробній – на 1,1%, а в енергетичному секторі – на 3,6%.

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Відтак, найшвидше річне зростання цін на послуги спостерігається в енергетичному секторі, де показник досяг 56,2%. Також у річному вимірі індекс цін зріс на 7,4% у добувній промисловості та на 9,2% – у переробній.

Зверніть увагу! Індекс цін виробників промислової продукції відображає реальну вартість товарів, яку підприємства пропонують покупцям. Цей показник є одним із основних індикаторів економічного стану і має значний вплив на різні галузі виробництва.