Цены на автогаз: протесты польских перевозчиков приведут к подорожанию топлива
Источник:РБК-Украина
Возобновление протестов польскими перевозчиками на украинской границе, может повлиять на цены автогаза. В частности ожидается рост на 3 гривны в средней стоимости.
Как могут измениться цены на автогаз
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что рост цен на автогаз действительно может быть вызван польскими протестами.
Читайте также Безналичные расчеты: как украинцы постепенно отказываются от наличных денег
Еще прошлой осенью стоимость автогаза пострадала, из-за блокады польскими перевозчиками границы, ведь 30% импорта этого вида топлива поступало именно через него. Однако тогда кроме роста цен также был дефицит.
Сейчас дефицитную не будет, поскольку экзамен этот сдали операторы. Но Польша остается крупным поставщиком. Соответственно газовозы поедут в объезд польской границы в Словакию, в Румынию. И этот объезд будет стоить до 3 гривен за литр.
Несмотря на это, цены на бензин и дизель измениться не должны, потому что они перевозятся из Польши по железной дороге.
Надеемся, что собственный экспорт не будут блокировать,
– сказал Куюн.
Он пояснил, что подорожание бензина и дизеля скорее связано с повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10% с 77 до 84 долларов за баррель.
Цены на топливо 21 февраля
По данным "Минфина", цены на топливо 21 февраля 2024 года следующие:
- Бензин А-95+ – 54,68 гривны;
- Бензин А-95 – 51,20 гривны;
- Бензин А-92 – 48,02 гривны;
- Дизтопливо – 51,54 гривны;
- Автогаз – 26,97 гривны.