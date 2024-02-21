Цены на автогаз: протесты польских перевозчиков приведут к подорожанию топлива

Возобновление протестов польскими перевозчиками на украинской границе, может повлиять на цены автогаза. В частности ожидается рост на 3 гривны в средней стоимости.

Как могут измениться цены на автогаз

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что рост цен на автогаз действительно может быть вызван польскими протестами.

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Еще прошлой осенью стоимость автогаза пострадала, из-за блокады польскими перевозчиками границы, ведь 30% импорта этого вида топлива поступало именно через него. Однако тогда кроме роста цен также был дефицит.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Сейчас дефицитную не будет, поскольку экзамен этот сдали операторы. Но Польша остается крупным поставщиком. Соответственно газовозы поедут в объезд польской границы в Словакию, в Румынию. И этот объезд будет стоить до 3 гривен за литр.

Несмотря на это, цены на бензин и дизель измениться не должны, потому что они перевозятся из Польши по железной дороге.

Надеемся, что собственный экспорт не будут блокировать,

– сказал Куюн.

Он пояснил, что подорожание бензина и дизеля скорее связано с повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10% с 77 до 84 долларов за баррель.

Цены на топливо 21 февраля

По данным "Минфина", цены на топливо 21 февраля 2024 года следующие: