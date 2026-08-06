У украинцев будут проверять пенсии: почему могут отменить выплаты

Части украинцев придется подтвердить право на получение пенсии или пожизненного денежного содержания. Это связано с проверками, которые будут проводиться в отношении получателей выплат.

Почему у украинцев будут проверять пенсии

В ходе проверок отдельным гражданам может потребоваться подтвердить страховой стаж или предоставить дополнительные документы. Такая необходимость может возникнуть, если документы были утеряны из-за войны, человек выехал за границу или в государственных реестрах отсутствуют сведения, необходимые для назначения или выплаты пенсии.

Проверки будут проводиться в соответствии с обновленной "Методикой верификации пенсионных выплат", утвержденной приказом Министерства финансов № 347 от 30 июня 2026 года.

Какие данные будут проверяться

Верификация будет проходить в три этапа: сначала будут проверяться персональные данные пенсионера или его законного представителя, затем информация будет сверяться с государственными реестрами, а после этого будет оцениваться законность назначения и выплаты пенсии.

Справочно: для этого Пенсионный фонд будет использовать систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита", а при необходимости – также информационные системы Министерства внутренних дел. Данные будут сверяться с налоговым и демографическим реестрами, реестром актов гражданского состояния, базами Пенсионного фонда, информационными системами социальной сферы и другими государственными ресурсами.

В ходе проверок будет выясняться, не умер ли получатель пенсии, не изменилась ли его группа инвалидности, не выехал ли он на постоянное место жительства за границу, а также будут проверяться другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на получение пенсии или отдельных доплат, в частности для жителей горных населенных пунктов.

Что следует сделать пенсионерам

Пенсионный фонд рекомендует своевременно сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на право на пенсию или ее размер, и при необходимости подавать документы для подтверждения страхового стажа.

Если трудовая книжка была утеряна или осталась на временно оккупированной территории, необходимые сведения можно восстановить через бывших работодателей или архивные учреждения. Украинцы, находящиеся за рубежом, могут обратиться в консульские или дипломатические учреждения, где им помогут оформить обращение в Пенсионный фонд и объяснят, как подтвердить право на получение пенсии.