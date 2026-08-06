Чому українцям перевірятимуть пенсії

Під час перевірок окремим громадянам може знадобитися підтвердити страховий стаж або надати додаткові документи. Така потреба може виникнути, якщо документи були втрачені через війну, людина виїхала за кордон або в державних реєстрах бракує відомостей, необхідних для призначення чи виплати пенсії.

Перевірки проводитимуть відповідно до оновленої Методики верифікації пенсійних виплат, затвердженої наказом Міністерства фінансів №347 від 30 червня 2026 року.

Які дані перевірятимуть

Верифікація проходитиме у три етапи: спочатку перевірятимуть персональні дані пенсіонера або його законного представника, потім звірятимуть інформацію з державними реєстрами, а після цього оцінюватимуть законність призначення та виплати пенсії.

Довідково: Для цього Пенсійний фонд використовуватиме систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта", а за потреби також інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ. Дані звірятимуть із податковим і демографічним реєстрами, реєстром актів цивільного стану, базами Пенсійного фонду, інформаційними системами соціальної сфери та іншими державними ресурсами.

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Під час перевірок з'ясовуватимуть, чи не помер одержувач пенсії, чи не змінилася його група інвалідності, чи не виїхав він на постійне проживання за кордон, а також перевірятимуть інші обставини, які можуть впливати на право отримувати пенсію або окремі доплати, зокрема для жителів гірських населених пунктів.

Що варто зробити пенсіонерам

Пенсійний фонд рекомендує своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на пенсію або її розмір, та за потреби подавати документи для підтвердження страхового стажу.

Якщо трудова книжка була втрачена або залишилася на тимчасово окупованій території, необхідні відомості можна відновити через колишніх роботодавців чи архівні установи. Українці, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до консульських або дипломатичних установ, де допоможуть оформити звернення до Пенсійного фонду та пояснять, як підтвердити право на отримання пенсії.