Как восстановить утраченную трудовую книжку?

Если человек потерял свою трудовую книжку, то работодатель по последнему месту работы может восстановить данные. Человек должен оформить заявление и предоставить новую книжку или вкладки к ней. За 15 дней гражданину выдается новый документ. Об этом пишут эксперты Благотворительного фонда "Право на защиту".

Если трудовая книжка обгорела, порвалась или испачкалась, то человеку выдается дубликат. На старом документе пишут "Вместо выдан дубликат".

В новую книжку пишут сведения об общем стаже его работы – стоит прописать общее количество лет, месяцев, дней работы. В таком случае уточнять предприятия, должности или точные даты работы не обязательно.

А если трудовая книжка потерялась из-за боевых действий?

Когда работник потерял доступ к своей трудовой книжке, то так же он может получить дубликат. Как определяет Кодекс гражданской защиты Украины, дубликат человек так же может получить на новом месте работы. Нужно только заявление работника и письменная информация о военных действиях на территории, где он имел работу раньше. Ее предоставляют в штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористическом центре при СБУ о проведении АТО.

Важно! В случае полной потери трудовой книжки на первой странице нового документа пишется "Дубликат аннулирован".

Однако скоро все бумажные трудовые книжки переведут в цифровой формат. С 10 июня 2021 года уже действуют электронные трудовые. Люди, которые еще не перенесли данные, должны сделать это до июня, чтобы не потерять стаж.

В то же время заметим, что людей не будут штрафовать, если они вовремя не оцифруют трудовые.

