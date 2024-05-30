Как самостоятельно проверить страховой стаж и рассчитать пенсию в Украине

Проверить свой страховой стаж и рассчитать пенсию украинцы могут благодаря Порталу электронных услуг Пенсионного фонда. Сделать это можно прямо в своем смартфоне, не выходя из дома.

Как и где можно проверить страховой стаж

Таким образом, для проверки страхового стажа или расчета пенсии можно использовать вебпортал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд", который доступен в Google Play и Apple Store. Чтобы это сделать, нужно только авторизоваться в личном кабинете.

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Сейчас это можно сделать несколькими способами через квалифицированную электронную подпись (КЭП), с помощью платформы GOV.ID, или же используя логин и пароль, которые можно получить в территориальном органе ПФУ.

Какая еще информация есть на портале ПФУ

В личном кабинете на портале ПФУ пользователь сможет получить следующую информацию о: заработной плате, с которой были уплачены страховые взносы, страховом стаже и информацию обо всех местах работы и периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.

В случае выявления ошибок или устаревшей информации, необходимо подать анкету для обновления данных в Реестре застрахованных лиц, добавив сканированные копии документов, подтверждающие правильность информации.

На этом же портале доступен "Пенсионный калькулятор", благодаря которому можно узнать размер своей будущей пенсии. Это можно сделать следующим образом: