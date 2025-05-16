Реформа прожиточного минимума: Шмыгаль анонсировал изменения

Правительство поддерживает реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.

Об изменениях прожиточного минимума

Возможные изменения в социальной сфере прокомментировал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

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По словам Шмыгаля, он получил пакет законов о реформах и знакомится с ними:

Мы получили пакет законов. Основательные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними знакомился, обсуждаем. И не только эту реформу, и еще несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство,

– сказал он, отвечая о законопроектах депутатов, которые предусматривают повышение прожиточного минимума.

Какой сейчас прожиточный минимум

Сейчас прожиточный минимум для совершеннолетних лиц такой:

3 028 гривен – для трудоспособных лиц;

2 361 гривна – для лиц, признанных нетрудоспособными.

Для несовершеннолетних лиц прожиточный минимум установлен на таком уровне:

2 563 гривны – для детей до 6 лет;

3 196 гривен – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Он является базовым государственным социальным стандартом на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Кроме того, правительство заморозило на этот период минимальную зарплату. В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8 000 гривен, "что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", объяснили в правительстве.