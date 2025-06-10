Какой прожиточный минимум в Украине в 2025 году

В Украине для расчета размера различных социальных выплат, пенсии, алиментов и налогообложения используют такой показатель, как прожиточный минимум. Поэтому стоит знать, какой его размер в 2025 году.

Какой размер прожиточного минимума в 2025 году

Прожиточный минимум в Украине в 2025 году остался неизменным – на уровне 2024 года. Поэтому размер выплат, которые к нему привязаны, тоже особо не изменился, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госбюджет.

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В 2025 году правительство установило такой прожиточный минимум для различных категорий:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;

общий показатель прожиточного минимума – 2 920 гривен.

Важно! Уровень прожиточного минимума в Украине не меняется в течение года. Установленные показатели вступили в силу 1 января и остаются неизменными в течение всех 12 месяцев 2025 года.

Почему не повысили прожиточный минимум в 2025 году

Повышение прожиточного минимума является сложной задачей, поскольку необходимо поднимать и социальные выплаты, связанные с ним. В правительстве решили не повышать его размер в 2025 году по нескольким причинам:

Из-за войны значительную часть средств из бюджета направляют на оборонные расходы и обеспечение безопасности украинцев.

Дефицит государственного бюджета не позволяет увеличивать социальные стандарты без риска для сохранения его баланса.

Повышение социальных выплат может привести к росту инфляции, что негативно скажется на реальных доходах населения.

Стоит знать! Минимальная заработная плата в Украине в 2025 году тоже не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Ее размер сейчас составляет 8 000 гривен без учета налогов. В почасовом расчете она составляет 48 гривен.