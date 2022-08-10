Прыгнет ли доллар выше 40: прогноз на август

Доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен в августе, прогнозирует эксперт. Вместе с тем, в НБУ подчеркнули, что признаков кризиса на валютном рынке сейчас не наблюдается.

Каким будет доллар в августе

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что хотя в июле зашли всего 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи, международные резервы снизились всего на 400 миллионов долларов.

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Хотя населению и дали покупать безналичный доллар по курсу банков, что подняло спрос со стороны населения, я все-таки считаю, что в августе удастся удержать курс доллара в 40 гривен.

– спрогнозировал Монин.

Курс доллара 10 августа

В банках курс доллара остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке, а продают банки за 39,85 гривны.

курс доллара остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке, а продают банки за 39,85 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 39,56 гривны, а продают – за 40,01 гривны.

покупают доллар в среднем за 39,56 гривны, а продают – за 40,01 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны, а продажа – 40,22 гривны.

Детальнее с наличным курсом по состоянию на 10 августа, можно ознакомиться здесь.

Продажа валюты по международным резервам НБУ.

Украинцы могут купить наличный доллар в банках по курсу 36,6 гривны, об этом рассказал глава Совета НБУ Фурман, но с ограничением в 50 тысяч гривен. Вместе с тем, он подчеркнул, что не все банки проводят такие операции. Всё зависит от стратегии того или иного банка.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, что регулятор приступил к продаже доллара из международных резервов. Так за период с 1 по 5 августа НБУ продал на 483 миллиона долларов больше, чем купил

Валютный рынок снова вернулся к преобладанию спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям банков. Это явилось результатом сокращения продаж иностранной валюты клиентами банков на фоне роста объемов его покупки, в том числе под влиянием публичной дискуссии вокруг вероятного введения налога на покупку валюты для осуществления импортных операций,

– написал он в фейсбуке.

Также Данилишин подчеркнул, что проданные НБУ 483 миллиона долларов – это лишь половина от объема продаж валюты, а, следовательно, ситуация в целом не похожа на критическую.

Другие прогнозы экспертов

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс может быть упразднен этой осенью.

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