Яким буде долар у серпні

Економічний експерт Данило Монін зауважив, що хоча у липні зайшли всього 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги, міжнародні резерви знизилися лише на 400 мільйонів доларів.

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Хоча населенню і дали купувати безготівковий долар за курсом банків, що підняло попит з боку населення, я все-таки вважаю, що в серпні вдасться утримати курс долара в 40 гривень,

– спрогнозував Монін.

Курс долара 10 серпня

В банках курс долара зупинився на середньому рівні 39 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,85 гривні.

курс долара зупинився на середньому рівні 39 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,85 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 39,56 гривні, а продають – за 40,01 гривні.

купують долар в середньому за 39,56 гривні, а продають – за 40,01 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні, а продаж – 40,22 гривні.

Детальніше з готівковим курсом станом на 10 серпня, можна ознайомитись тут.

Нагадаємо! Українці можуть купити готівковий долар в банках по курсу 36,6 гривні, про це розповів голова Ради НБУ Фурман, але з обмеженням у 50 тисяч гривень. Разом з тим він підкреслив, що не всі банки проводять такі операції. Все залежить від стратегії того чи іншого банку.

Продаж валюти з міжнародних резервів НБУ

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів, що регулятор приступив до продажу долара з міжнародних резервів. Так за період з 1 по 5 серпня НБУ продав на 483 мільйони доларів більше ніж купив

Валютний ринок знову повернувся до переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією за клієнтськими операціями банків. Це стало результатом скорочення продажів іноземної валюти клієнтами банків на тлі зростання обсягів його купівлі, в тому числі під впливом публічної дискусії навколо ймовірного введення податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій,

– написав він у фейсбуці.

Також Данилишин підкреслив, що продані НБУ 483 мільйони доларів це лише половина від обсягу продажів валюти, а, отже, ситуація в цілому не схожа на критичну.

Інші прогнози експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс може бути скасований цієї осені.

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