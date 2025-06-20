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Экономика Новости экономики ВВП растет, а бедность падает: Путин снова нафантазировал благосостояние России
20 июня, 17:40
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ВВП растет, а бедность падает: Путин снова нафантазировал благосостояние России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Путин заявил о росте ВВП России на 1,5% за четыре месяца 2025 года и уменьшение уровня бедности до 7,2%.

  • Фактическая ситуация в экономике России показывает зависимость от экспорта сырья, сокращение активов и недостаток рабочей силы.

     

Экономика России трещит по швам, однако не для Путина. У российского диктатора все в порядке и с ВВП, и с безработицей, и с уровнем бедности в стране.

Как Путин оценивает экономическую ситуацию в России

Владимир Путин заявил, что влияние сырьевого сектора на экономику России больше не является определяющим, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Выступая на экономическом форуме в Петербурге, Путин заявил, что:

  • ВВП России за четыре месяца 2025 года вырос на 1,5% и ежегодно растет на 5%, несмотря на все трудности.
  • В течение 2 лет российская экономика росла быстрее, чем общемировая.
  • Уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,3%.
  • Количество бедных в России уменьшилось с 42,3 миллиона в 2000 году до нынешних 10,5 миллионов – до 7,2%.

Стоит знать! В 2025 году Путин, по его словам, хочет перейти "к сбалансированному экономическому росту" России.

Какова на самом деле ситуация в российской экономике

На самом деле российский бюджет на треть зависит от доходов, которые получает за счет экспорта сырья – прежде всего газа и нефти. Ресурсы же, которые помогали экономике России расти в течение 2 лет, исчерпались.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, такими ресурсами были:

  • рабочая сила;
  • производственные мощности;
  • капитал банковской системы;
  • ресурсы Фонда национального благосостояния.

Однако сейчас ликвидные активы, запасы в валюте и золоте рекордно сократились, а массовая мобилизация и миграция привели к нехватке рабочей силы в 2 миллиона человек.

Важно! Статистика Росстата показывает, что в I квартале рост ВВП России упал с 4,1% до 1,4%, а экономика начала впервые сокращаться с 2022 года. При этом прибыли нефтяных компаний уменьшились вдвое, а промышленность оказалась на грани стагнации.