Иллюзия роста: что скрывает статистика Путина об экономике России

Владимир Путин хвастается ростом ВВП России, но эксперты говорят об обратном: трудовые ресурсы на грани, рубль под угрозой девальвации, инфляция рекордно растет. Следовательно, удерживать систему Кремля удается только благодаря милитаризации бюджета.

Действительно ли российская экономика растет

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что недавний Петербургский международный экономический форум стал отражением иллюзий Путина относительно экономики своей страны.

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Зато у остальных спикеров, как оказалось, не все так хорошо. Например, на форуме упоминалось, что российская экономика начала "охлаждаться", предложение рабочей силы падать, а с трудовыми ресурсами и ресурсами в целом есть проблемы.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Были разговоры и о том, что необходимо немедленно девальвировать рубль, ведь иначе не будут покрыты потребности российского бюджета.

ВВП России

На форуме президент России говорил, что якобы валовой внутренний продукт России уже 2 года растет темпами, выше среднемировых. Зато из графика видим, что показатели замедляются.

Как показатель ВВП влияет на экономику Валовой внутренний продукт – это все продукты и услуги, которые произвела страна за определенный срок (чаще всего – за год). Чем больше ВВП, тем богаче страна.

российская инфляция

Помимо ВВП, не все так гладко и с уровнем инфляции в России. По данным российского сайта СтатБюро, в мае этого года ее уровень составил 0,43%, что больше, чем в апреле.

Обратите внимание! По словам Пендзина, единственное за счет чего российская экономика еще не "откинулась", это средства государственных инвестиций в военно-промышленный комплекс страны.