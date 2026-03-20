Германия ускорила экспорт ПВО в Украину благодаря войне на Ближнем Востоке
- Германия временно упростила экспорт оружия в страны Персидского залива и Украину из-за войны на Ближнем Востоке.
- Экспорт техники возможен без индивидуальной заявки, но с обязательной регистрацией и ежемесячными отчетами компаний.
Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке возникла потребность в более быстром поступлении поставок оружия, поэтому Германия упростила экспорт в страны Персидского залива. Однако изменения есть и для Украины.
Как изменится поставки оружия?
Об этом стало известно в пятницу, 20 марта. Детали сообщает Reuters со ссылкой на министерство экономики страны.
Смотрите также В перечне – уже много стран: Зеленский рассказал об экспортных центрах оружия в Европе
По словам немецкого министра Катерины Райхе, "неразборчивые" атаки Ирана привели к насущной потребности в военной технике, в частности средствах ПВО.
Однако упрощенная система экспорта оружия будет действовать в течение 6 месяцев не только для Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана, но и для Украины. Речь идет об "определенном оборудовании для противовоздушной и противокорабельной обороны".
Благодаря временной лицензии мы адаптируем процедуры контроля за экспортом оружия для поставки в эти страны срочно необходимого оборудования, чтобы удовлетворить новые потребности,
– подчеркнула чиновница.
Теперь экспортировать определенную технику можно без предварительной подачи индивидуальной заявки в ведомство контроля BAFA, но компании должны зарегистрироваться и подавать ежемесячные отчеты.
Хватит ли Украине ПВО?
Владимир Зеленский уже отмечал риски потенциального уменьшения военной помощи Киеву. В частности, партнеры не могут увеличить объемы поставок оружия в рамках инициативы PURL, поскольку значительную часть ракет перенаправляют на Ближний Восток.
Однако недавно в Минобороны Германии подтвердили для Spiegel подготовку нового пакета поставок для Украины, в частности ракет для систем Patriot. Кроме того, в рамках помощи предусмотрено другое оборудование для усиления ПВО – переносные зенитные комплексы, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T и тому подобное.