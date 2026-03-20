Как изменится поставки оружия?

Об этом стало известно в пятницу, 20 марта. Детали сообщает Reuters со ссылкой на министерство экономики страны.

Смотрите также В перечне – уже много стран: Зеленский рассказал об экспортных центрах оружия в Европе

По словам немецкого министра Катерины Райхе, "неразборчивые" атаки Ирана привели к насущной потребности в военной технике, в частности средствах ПВО.

Однако упрощенная система экспорта оружия будет действовать в течение 6 месяцев не только для Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана, но и для Украины. Речь идет об "определенном оборудовании для противовоздушной и противокорабельной обороны".

Благодаря временной лицензии мы адаптируем процедуры контроля за экспортом оружия для поставки в эти страны срочно необходимого оборудования, чтобы удовлетворить новые потребности,

– подчеркнула чиновница.

Теперь экспортировать определенную технику можно без предварительной подачи индивидуальной заявки в ведомство контроля BAFA, но компании должны зарегистрироваться и подавать ежемесячные отчеты.

Хватит ли Украине ПВО?