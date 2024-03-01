Снижение безработицы и рост зарплат: в НБУ прогнозируют улучшение на рынке труда

Нацбанк предполагает дальнейшее падение безработицы и рост заработных плат. Рост спроса на квалифицированные кадры будет продолжаться, особенно если ситуация с безопасностью улучшится в следующем году.

Конкуренция и потребность в специалистах

Сейчас работодатели активнее ищут квалифицированных работников, особенно в сферах торговли и услуг, где наблюдается тенденция к расширению штатов. Проблема с поиском персонала усилилась из-за мобилизации и миграции, вызванные полномасштабной войной. А это, свою очередь, повлияло на уменьшение безработицы.

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Кроме того, увеличение конкуренции за квалифицированную рабочую силу побуждает компании к постепенному увеличению заработных плат, которые опережают инфляцию.

! По данным Нацбанка, прошлом году средние реальные заработные платы в Украине выросли на 3,5%.

Восстановление страны будет способствовать увеличению потребности в рабочей силе, что приведет к активной конкуренции между компаниями за работников. Среди востребованных работников будут и демобилизованные военнослужащие и вынужденные переселенцы, что будет стимулировать дальнейший рост реальных заработных плат.

Какие профессии будут в тренде

На днях заместитель министра образования Михаил Винницкий высказал прогнозы относительно будущего рынка труда в Украине, акцентируя на росте спроса на определенные профессии в течение следующих пяти лет.

! Министерство образования уже имеет четкое видение потребностей страны в будущем, особенно учитывая учителей и врачей среди приоритетных специалистов.

Винницкий также выделил другие специальности, которые испытывают значительный рост спроса.

В частности, он указал на необходимость в инженерах-строителях и инженерах-архитекторах для участия в восстановлении страны, а также в психологах и реабилитологах, подчеркивая важность этих профессий в будущем развитии Украины.