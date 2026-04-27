Заработки за границей: сколько стоит легальное трудоустройство в Польше, Чехии и Украине

Польша и Чехия используют трудовую миграцию для развития собственных экономик, упростив доступ на свои рынки труда. В Украине больше барьеров для привлечения иностранных рабочих.

Сколько стоит трудоустройство иностранца?

Легализация одного трудового мигранта в Украине стоит в разы дороже, чем в Польше и Чехии. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Около 5 – 7 миллионов украинцев из-за войны выехали за границу, что повлекло нехватку кадров на рынке труда Украины. В то же время страны, которые приняли больше всего вынужденных мигрантов, получили ощутимый экономический эффект.

Например, в Чехии по состоянию на середину февраля 2026 года трудоустроены примерно 210 тысяч из почти 400 тысяч граждан Украины, которые имеют визы на временную защиту. Однако из всех стран ЕС больше всего украинцев работает в Польше – около 860 тысяч.

По словам эксперта Василия Воскобойника, вход на рынок труда в этих странах является более простым, чем в Украине. Разрешение на трудоустройство в Польше стартует от 100 злотых (около 26 долларов США).

В Украине же стоимость разрешения стартует от 9 984 гривен на 6 месяцев работы (около 225 долларов) до 33 280 гривен (около 750 долларов) – на 2 – 3 года. Также работодатель должен оплатить вид на жительство в Украине – около 1,5 тысячи гривен, рабочую визу типа D – от 65 до 300 долларов, юридическое сопровождение, нотариуса, переводы, медицинское страхование.

Василий Воскобойник Председатель ОО "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству В общем, трудоустройство иностранца в Польше обойдется в 100 – 200 долларов. Сравните это с суммой 1000 – 1500 долларов в Украине. Чехия где-то посередине, если посчитать все в целом, там это обойдется в 200 – 300 долларов.

Сроки процедур легального трудоустройства также отличаются. Если само разрешение на работу иностранца в Украине получают достаточно быстро (за 7 рабочих дней), то рабочую визу можно ожидать до 6 месяцев и даже дольше.

По словам эксперта Василия Воскобойника, трудоустройство в Польше так же зависит от скорости выдачи рабочих виз. Если речь идет не об упрощенной процедуре трудоустройства, обычно это требует 2 – 3 месяца. Примерно такое же время требуется и в Чехии.

Эксперт говорит, что эти страны имеют отработанные механизмы трудоустройства мигрантов, тогда как Украина находится только в начале пути, поэтому имеет непреодолимые пока административные и логистические барьеры.

Польша делает достаточно простой вход на рынок именно потому, что там четко понимают: люди приедут и будут работать. И то, что только 860 тысяч украинцев являются плательщиками в местный фонд социального страхования, как раз и демонстрирует, что этот механизм на самом деле работает,

– отмечает Василий Воскобойник.

Заметьте! В Украине за 2025 год выдали или продлили действие 9,5 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев.

Как украинцы влияют на экономики стран ЕС?

Украинские беженцы в Европе влияют на местные экономики, обеспечивая приток рабочей силы и рост ВВП.

Больше всего украинцев осели в Польше, Чехии и Германии, где вместе с мигрантами предыдущих лет интегрируются в местные рынки труда и наполняют бюджеты. Их вклад в экономики этих стран по итогам 2024 года вычислили так: