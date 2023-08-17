Начислят ли пенсию в Украине, если вы работали за границей
Значительное количество украинцев большую часть жизни производит на заработках. Когда наступает время, они возвращаются в Украину и возникает вопрос: как в этом случае получить свою пенсию.
Начислят ли вам пенсию в Украине
Украинцы, находившиеся всю жизнь на заработках, имеют право на украинскую пенсию. В этом случае стаж рассчитывается индивидуально.
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Если вы работали в государстве с которым у Украины есть договор о сохранении страхового стажа, начисления происходят без изменений. Какие это страны:
- Польша;
- Болгария;
- Испания;
- Португалия;
- Чехия;
- Эстония;
- Литва;
- Латвия;
- Словакия.
Чтобы получить начисление стажа, вам нужно подать документы в ПФУ и засвидетельствовать зарубежный стаж.
Как влияет на пенсию страховой стаж
Именно от количества страхового стажа зависит размер пенсии и время, когда пенсионер сможет на нее выйти.
Чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, вам нужно иметь такое количество страхового стажа:
- в 2023 году – от 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 31 года стажа;
- в 2025 году – от 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 35 лет стажа.
А в 63 года:
- в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.
Чтобы уйти на пенсию в 65 лет в 2023 году, вам нужно иметь минимум 15 отработанных лет.Напомним! Украинцы могут заключить договор с ПФУ, чтобы докупить необходимый стаж. Это могут быть ежемесячные платежи, по состоянию на 2023 год – это 1474 гривны, или единственный взнос – 34 320 гривен.