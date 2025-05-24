Можно ли засчитать зарубежный стаж для пенсии в Украине
- Законодательные изменения в Украине позволяют учитывать зарубежный стаж для пенсии, если есть документы, подтверждающие работу за рубежом.
- Ранее засчитывали только внутренний стаж или стаж из государств, с которыми были специальные соглашения, но новый закон позволяет пропорциональный учет без международных договоров.
Миллионы украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабной войны, сейчас работают в других государствах и накапливают там страховой стаж. Вместе с тем у многих возникает вопрос, будет ли этот стаж засчитан при назначении пенсии в Украине.
Засчитают ли зарубежный стаж для пенсии в 2025 году
Благодаря принятым законодательным изменениям, стаж, приобретенный за рубежом, теперь может учитываться при определении права на пенсию по возрасту в Украине. Это стало возможным благодаря новому постановлению Кабмина, разработанному Министерством социальной политики, передает 24 Канал.
Читайте также Пенсионер на государственной службе: можно ли после 65 лет оставаться на должности
Теперь, если человек работал 25 лет в Украине и 5 лет за границей, ему засчитают весь стаж, поэтому он сможет получить пенсию. Ранее эти 5 лет за границей не учитывались и могли стать причиной отказа в пенсии.
Важно! Главное условие это наличие документов, которые подтверждают работу и начисление стажа за границей.