Работающие пенсионеры: в июне возможно повышение выплат

13 июня 2024, 10:35
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Источник:

Кабмин

В июне работающие пенсионеры смогут получить пересчитанную пенсию, которую начали заново вычислять еще в апреле. Увеличение выплат будет индивидуальным.

Кому повысят пенсию

В июне пенсии пересчитают для лиц, которые после предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года и:

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  • приобрели минимум 24 месяца страхового стажа
  • отработали не менее 24 месяцев, но после предыдущего назначения или перерасчета пенсии прошло два года.

Если же пенсионеры работают и получают выплаты за выслугу лет, этот перерасчет сделают только, если они достигли пенсионного возраста.

Как происходит перерасчет

Если по состоянию на 1 марта приобретенный стаж пенсионера составляет как минимум 24 месяца, при перерасчете учитываются:

  • приобретенный страховой стаж;
  • заработок, из которого проводилось исчисление пенсии при ее назначении или предыдущем перерасчете;
  • если целесообразно, заработок, который человек получал, работая после назначения или перерасчета пенсии.

Однако, если на эту дату стаж меньше 24 месяцев, во внимание принимают:

  • приобретенный страховой стаж;
  • заработная плата для исчисления пенсии не меняется.
Автор: Тетяна Стельмах