Работающие пенсионеры: в июне возможно повышение выплат
13 июня 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:Кабмин
В июне работающие пенсионеры смогут получить пересчитанную пенсию, которую начали заново вычислять еще в апреле. Увеличение выплат будет индивидуальным.
Кому повысят пенсию
В июне пенсии пересчитают для лиц, которые после предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года и:
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- приобрели минимум 24 месяца страхового стажа
- отработали не менее 24 месяцев, но после предыдущего назначения или перерасчета пенсии прошло два года.
Если же пенсионеры работают и получают выплаты за выслугу лет, этот перерасчет сделают только, если они достигли пенсионного возраста.
Как происходит перерасчет
Если по состоянию на 1 марта приобретенный стаж пенсионера составляет как минимум 24 месяца, при перерасчете учитываются:
- приобретенный страховой стаж;
- заработок, из которого проводилось исчисление пенсии при ее назначении или предыдущем перерасчете;
- если целесообразно, заработок, который человек получал, работая после назначения или перерасчета пенсии.
Однако, если на эту дату стаж меньше 24 месяцев, во внимание принимают:
- приобретенный страховой стаж;
- заработная плата для исчисления пенсии не меняется.