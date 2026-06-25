Кому из пенсионеров придется вернуть часть пенсии
Украинские пенсионеры обязаны своевременно информировать ПФУ об определенных изменениях. Это чрезвычайно важно, ведь если этого не сделать, можно лишиться части пенсии.
Почему пенсию могут уменьшить?
Пенсионеры должны уведомлять ПФУ о трудоустройстве, как указано в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Это же требование действует и в том случае, если пенсионер начал предпринимательскую деятельность. Дело в том, что при выходе на пенсию могут предоставляться специальные доплаты. Они выплачиваются только в том случае, если человек не работает.
Если же пенсионер решил вернуться к работе, но не уведомил ПФУ, ему могут поступить "лишние" деньги. Чрезмерно выплаченные средства придется вернуть, для этого существует несколько способов:
- добровольный – гражданин сам возвращает деньги;
- принудительный – излишне выплаченные средства взимаются с пенсии до тех пор, пока долг не будет погашен.
Обратите внимание! ПФУ имеет право удерживать до 20% от размера пенсии.
Чтобы избежать взыскания, пенсионер должен уведомить ПФУ об изменениях в течение 10 дней. При этом важно сообщать в Пенсионный фонд также об окончании предпринимательской деятельности или увольнении. Эта информация поможет увеличить пенсию, так как доплаты можно "вернуть".
Напомним, украинские пенсионеры имеют право на различные надбавки. В частности, по возрасту. В настоящее время такая надбавка предоставляется лицам старше 70 лет и составляет от 300 до 570 гривен.