У пенсионеров есть только 10 дней: почему некоторым придется отдать часть пенсии

Некоторые пенсионеры продолжают работать, несмотря на выход на пенсию. Именно из-за работы они могут не получать часть своей пенсионной выплаты.

Как избежать потери выплат

На самом деле избежать частичной потери выплат возможно. Для этого нужно своевременно обратиться в ПФУ.

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Если пенсионер работает или начал предпринимательскую деятельность, он должен известить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Если лицо не успеет сообщить ПФУ, ему автоматически снимут часть пенсии.

Обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд можно как онлайн, так и оффлайн. То есть посетить непосредственно в отделение ПФУ или же воспользоваться личным кабинетом в веб-портале.

Что будет в случае неуведомления

ПФУ регулярно проводит сверку с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей, поэтому скрыть факт трудоустройства лицо не сможет. Более того, за это вводят штрафные санкции.

Если работники ПФУ обнаруживают неуведомление со стороны лица об указанном факте, его обяжут вернуть лишние выплаченные средства. В случае, когда пенсионер не отдает деньги добровольно, они будут удержаны из пенсии.

Для возврата лишних выплаченных средств, ПФУ может "забирать" до 20% от суммы пенсионных выплат.