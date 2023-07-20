Зарабатывают на лучшие выплаты: сколько украинцев работает после достижения пенсионного возраста

Около 3 миллионов человек в Украине продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Однако в этом году традиционную надбавку ждать не стоит.

Уровень пенсий в Украине

Нынешнего традиционного повышения пенсий не будет. Это связывается со сложной экономической ситуацией.

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Удельный вес пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий в общей их численности:

от 2 001 до 3 000 гривен - 29,5% пенсионеров, в среднем имеют 2 619,19 гривны.

от 3 001 до 4 000 грн - 21,3%, в среднем их пенсия – 3 547,24 гривны;

от 4 001 до 5 000 грн – 15%, имеют в среднем – 4 406,61 гривны;

от 5 001 до 10 000 грн - 23,2%, получают 6 833,81 гривны.

от 10 000 грн - только 10,4%, средняя пенсия в этой категории - 14 660,48 гривны.

Сколько получают работающие пенсионеры в Украине

В среднем работающие украинские пенсионеры получают 5 563,34 гривны. Это на 251,9 грн больше, чем средняя пенсия по Украине, сумма которой составляет 5 311,44 грн. В ПФУ обнародовали статистику, согласно которой из 10,5 миллионов пенсионеров работает более 2,7 миллиона человек.

У кого заберут прибавку к пенсии

В июне более 600 тысяч работающих пенсионеров получили повышенные пенсии. Были увеличены выплаты сразу за три месяца: апрель, май и июнь.

В Пенсионном фонде и Минсоцполитики заявили об отмене надбавки за проживание на территории радиоактивного загрязнения.

Это обновление не касается пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что до этого украинцы, проживавшие на загрязненных радиоактивно территориях в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получали надбавки в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.

Такое решение приняли из-за многочисленных земельных афер. Пенсионеры из других областей покупали на загрязненных территориях участки, а затем требовали выплат.