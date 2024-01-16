Выплаты работающим пенсионерам: на сколько выросли суммы в 2024 году
16 января 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры даже во время своего законного отдыха продолжают работать. Январь не успел еще пройти, а выплаты этой категории украинцев уже выросли.
Выплаты работающих пенсионеров
В течение 2023 года выплаты работающих пенсионеров выросли на 17%, то есть на 823,48 гривны. Поэтому средняя пенсия у таких людей составляет 5661 гривны, тогда как у тех, кто не работает, она составляет 5 385 гривен.
Читайте также Пенсии вырастут меньше, чем ожидалось: какой будет новая индексацияНапомним! В настоящее время в Украине насчитывается около 10,5 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать.
Какие пенсии получают украинцы:
- 29,7% от всех пенсионеров – 3 000 гривен;
- 21,25% – от 3 000 до 4 000 гривен;
- 14,91% – от 4 000 до 5 000 гривен;
- 23,20% – от 5 000 до 10 000 гривен;
- 10,94% – более 10 000 гривен.
Какие виды выплат получают украинские пенсионеры
- по возрасту – 73,27% пенсионеров;
- по инвалидности – 14,63%;
- в случае потери кормильца – 6,26%;
- за выслугу лет – 5,24%;
- социальные пенсии – 0,56%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Индексация пенсий
В 2024 году индексация пенсий пройдет традиционно в марте. Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала о приблизительном размере повышения.
На 2024 год у нас также предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы увидим на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%.
Таким образом, пенсионеры должны быть защищены от влияния инфляции на экономику страны.