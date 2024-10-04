Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию: в ПФУ озвучили список

4 октября 2024, 15:31
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ПФУ

Некоторые работники государственных и коммунальных учреждений могут получить специальную выплату. Она составляет сумму 10 окладов.

Кто имеет право получить 10 окладов

Перечень получателей такой выплаты установлен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Кроме места работы, для начисления этих средств, важно и то, какое количество стажа успело приобрести лицо.

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Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения,
– отмечает ПФУ.

Работникам таких заведений доступна эта выплата:

  • школы-клиники;
  • детские дома;
  • общеобразовательные школы;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные учебные заведения;
  • военные общеобразовательные учреждения;
  • библиотеки (если речь идет о библиотекарях и заведующих);
  • контрольно-аналитические лаборатории;
  • музыкальные школы;
  • художественные школы;
  • детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
  • высшие учебные заведения І – ІІ уровней аккредитации и т. п.

Минимально необходимое количество стажа для получения выплат таково:

  • 35 лет – для мужчин;
  • 30 лет – для женщин.

Обратите внимание! Эта помощь предоставляется, если лицо ранее не получало какую-либо пенсию.