Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию: в ПФУ озвучили список
Источник:ПФУ
Некоторые работники государственных и коммунальных учреждений могут получить специальную выплату. Она составляет сумму 10 окладов.
Кто имеет право получить 10 окладов
Перечень получателей такой выплаты установлен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Кроме места работы, для начисления этих средств, важно и то, какое количество стажа успело приобрести лицо.
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Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения,
– отмечает ПФУ.
Работникам таких заведений доступна эта выплата:
- школы-клиники;
- детские дома;
- общеобразовательные школы;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения;
- военные общеобразовательные учреждения;
- библиотеки (если речь идет о библиотекарях и заведующих);
- контрольно-аналитические лаборатории;
- музыкальные школы;
- художественные школы;
- детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
- высшие учебные заведения І – ІІ уровней аккредитации и т. п.
Минимально необходимое количество стажа для получения выплат таково:
- 35 лет – для мужчин;
- 30 лет – для женщин.
Обратите внимание! Эта помощь предоставляется, если лицо ранее не получало какую-либо пенсию.