Вырастет ли налог на горючее: Рада приняла решение в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении альтернативный законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо. За этот документ проголосовали 227 депутатов.

Что предусматривает законопроект

Ожидается, что при условии принятия этого законопроекта, государственный бюджет во втором полугодии 2024 года ежемесячно будет получать дополнительные поступления в размере примерно 1 604,72 миллиона гривен.

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Если законопроект окончательно поддержат, то Правительство до 2028 года планирует увеличить ставки акцизного налога на топливо.

В частности, предусматривается повышение ставок до:

359 евро за 1000 литров для бензина;

до 330 евро за 1000 литров для дизельного топлива;

до 277 евро за 1000 литров для сжиженного газа.

Альтернативный законопроект

На рассмотрении у депутатов также был альтернативный законопроект №11256 не получил необходимой поддержки, получив лишь 212 голосов народных депутатов, а альтернативный депутатский проект №11256-1 набрал 218 голосов, что также оказалось недостаточно для его принятия.

В альтернативном законопроекте, что был принят, предложены новые ставки акцизного налога:

для бензина – 359 евро за 1000 литров;

для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров;

для сжиженного газа – 70 евро за 1000 литров.

Сколько сегодня стоит топливо

По состоянию на 4 июня, цены топливо в Украине почти не изменились, по сравнению с предыдущими сутками: