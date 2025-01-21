Москва обязала Raiffeisen Bank выплатить 2 миллиарда евро компенсации

Российский суд постановил взыскать более 2 миллиардов евро с австрийского Raiffeisen Bank, который продолжает работать в России. Это одна из самых масштабных компенсаций, наложенных на западный бизнес в России.

Решение российского суда

Представители Raiffeisen Bank заявили, что банк обжалует решение суда и будет пытаться вернуть часть средств юридическим путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Евро рекордно выросло: где цена валюты больше всего подорожала

Банк также объявил, что вынужден зарезервировать 2 миллиарда евро в финансовых отчетах, чтобы покрыть убытки после решения российского суда.

За что судилась Россия Судебный спор возник после провала сделки, которая должна была разблокировать часть замороженных активов банка в России. Иск был инициирован российской инвестиционной компанией Rasperia против строительной компании Strabag, ее австрийских акционеров и российского подразделения Raiffeisen. Банк пытался приобрести долю в Strabag, которую Rasperia связывала с российским олигархом Олегом Дерипаской. Вашингтон определил Rasperia как часть группы компаний, которые остаются под контролем Дерипаски, что подпадает под санкции США.

Решение в пользу взыскания 2 миллиардов евро демонстрирует возможность России использовать свои правовые механизмы для влияния на западный бизнес, даже в рамках международного санкционного давления.

Почему банк остается в России

Raiffeisen Bank неоднократно выражал желание отделить свой российский бизнес. Однако даже спустя три года войны между Россией и Украиной прогресс в этом вопросе остается минимальным.

Reuters отмечает, что это подчеркивает экономические связи между Москвой и Австрией, ведь Вена часто служит транзитным пунктом для финансовых потоков из России.

Заметьте! Из-за такого присутствия Raiffeisen Bank и сама Австрия попали в поле зрения США, которые стремятся изолировать Россию. Санкции, направленные на ограничение доступа Москвы к финансовым ресурсам и западным товарам, стали ключевой частью этой стратегии.