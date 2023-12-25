Raiffeisen Bank планирует вывести из России активы: выгоду может извлечь скандальный Дерипаска

Raiffeisen Bank international AG имеет в планах вывод части своих активов из России. Правда, для этого придется проводить сложные транзакции. Рассказываем, при чем здесь скандален Дерипаска.

Как отмечается в издании, ряд транзакций ведет к выгоде определенного лица. А оно считается приближенным к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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Что хочет сделать Raiffeisen Bank international AG

Итак, по имеющимся данным, российское подразделение банка согласилось приобрести почти 28% компании Strabag SE. Речь идет об австрийском строительном предприятии, владельцем которого недавно был Олег Дерипаска, находящийся под санкциями. Но это не конец денежной операции. После этого банк планирует передать холдинг материнской компании, расположенной в Вене, но уже в виде дивидендов в натуральной форме.

Это соглашение позволит Raiffeisen Bank international AG устранить проблему, которую вот уже два года не могут решить. Ведь за это время компания не может ни продать, ни выделить свою российскую дочернюю компанию. Последняя – самая прибыльная в банке.

Известно, что за это время бизнес уже накопил прибыли более чем на три миллиарда евро. Правда, пересказать их он не может, ведь Москва наложила ограничения на выплату дивиденде.

Если же схема с покупкой будет успешной, то банк сможет вернуть половину от трех миллиардов евро своей материнской компании.

Как отмечают в издании, банк стремится найти пути, которые помогли бы решить проблемы. И он хочет сделать так, чтобы последствия для всех сторон были минимальными. В то же время возникает подозрение, что если все получится, то у Дерипаски будет возможность ликвидировать свою часть в банке.