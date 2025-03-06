Учтите все факторы: как правильно рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году

Размер пенсионной выплаты по возрасту зависит от ряда факторов. В частности для каждого человека пенсия рассчитывается отдельно.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Однако основным критерием при расчете считается страховой стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле П = Зп × Кс, где:

П (пенсия) – это сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно.

– это сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно. Зп (заработная плата) – это средний доход, с которого уплачивались страховые взносы, но учитывается только та часть, с которой поступали отчисления в Пенсионный фонд.

– это средний доход, с которого уплачивались страховые взносы, но учитывается только та часть, с которой поступали отчисления в Пенсионный фонд. Кс (коэффициент страхового стажа) – продолжительность страхового стажа. И чем дольше человек работал, платил взносы, тем выше будет эта цифра.

Коэффициент страхового стажа в частности зависит от двух важных показателей:

Количество отработанных месяцев (общий стаж).

Величина оценки одного года стажа (в солидарной пенсионной системе каждый год работы предоставляет 1%).

Обратите внимание! Для расчета коэффициента стажа берется количество месяцев стажа и стандартный процент оценки стажа. А результатом будет коэффициент, на который умножат средний доход при расчете пенсии.