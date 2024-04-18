Как рассчитать пенсию по возрасту: правила исчислений в 2024 году

Украинцы могут самостоятельно рассчитать свою пенсию. Для этого не нужно обращаться за помощью к специалистам Пенсионного фонда.

Как исчисляется пенсия по возрасту

ПФУ определил формулу, по которой исчисляется пенсия по возрасту. Для того чтобы рассчитывать эту величину, необходимо знать некоторые данные, в частности количество приобретенного страхового стажа.

Читайте также 4 миллиарда долларов на вооружение: о чем говорил Марченко в Вашингтоне

Сейчас эта формула такова: П = ЗП х КС

Указанные величины расшифровываются так:

"П" – пенсия по возрасту;

"ЗП" – заработная плата для расчета пенсии;

"КС" – коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа также исчисляется по формуле. Сейчас она такова: КС = (СМ х ВС) / (100% х 2)

Расшифровываются значения так:

"КС" – коэффициент страхового стажа;

"СМ" – сумма месяцев страхового стажа;

"ВС" – величина оценки страхового стажа за 1 год – 1%.

Как вычислить заработную плату

Для вычисления вашей заработной платы, необходимо знать средний показатель зарплаты по Украине. При этом, с него должны быть уплачены страховые взносы, за 3 календарных года перед годом обращения за оформлением пенсии. Полученное значение умножаем на индивидуальный коэффициент заработной платы.

Индивидуальный коэффициент заработной платы – это среднеарифметический показатель коэффициентов зарплаты за каждый месяц приобретенного страхового стажа, начиная 1 июля 2000 года.

В некоторых случаях, учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа. При условии, что они были подряд и приобретены до 30 июня 2000 года. Пенсионер должен предоставить документы, подтверждающие этот стаж и размер заработной платы.

Чтобы вычислить коэффициент зарплаты за месяц, необходимо зарплату за месяц (за вычетом страховых взносов) разделить на определенную в Украине среднюю заработную плату (за этот же месяц). Лицо может не учитывать подряд до 60 месяцев с самой низкой зарплатой (этот показатель не должен быть больше 10% от приобретенного страхового стажа).