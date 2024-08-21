В Украине могут изменить формулу расчета пенсий

Пенсионная система Украины претерпевала многочисленные изменения, что усложнило процесс расчета пенсий. Минсоцполитики планирует упростить этот механизм, чтобы сделать расчет пенсий более понятным и доступным для граждан.

Изменят ли формулу расчета пенсии в Украине

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что нынешняя пенсионная система имеет многочисленные надбавки и доплаты, в частности для достижения прожиточного минимума и за трудовой стаж. Поэтому самостоятельно разобраться в расчетах становится очень сложно.

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Поэтому предлагается внедрить новую, более понятную для украинцев систему.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно.

Министр анонсировала новый проект системы, что будет учитывать два ключевых критерия:

количество лет трудовой деятельности;

регулярность взносов, уплачиваемых ежемесячно.

Таким образом, эти данные будут конвертироваться в определенное количество баллов. Стоимость одного балла будет составлять 30% от средней заработной платы за соответствующий год.

Итак, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году,

– рассказала министр.

По ее словам, в целом это приведет к тому, что замещение в солидарной пенсионной системе составит около 40% от заработка человека.