Чи змінять формулу розрахунку пенсії в Україні

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що нинішня пенсійна система має численні надбавки та доплати, зокрема для досягнення прожиткового мінімуму та за трудовий стаж. Через це самостійно розібратися у розрахунках стає дуже складно.

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Тому пропонується впровадити нову, більш зрозумілу для українців систему.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо.

Міністр анонсувала новий проєкт системи, що враховуватиме два ключові критерії:

кількість років трудової діяльності;

регулярність внесків, що сплачуються щомісяця.

Таким чином, ці дані конвертуватимуться в певну кількість балів. Вартість одного бала складатиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік.

Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році,

– розповіла міністр.

За її словами, загалом це призведе до того, що заміщення в солідарній пенсійній системі становитиме близько 40% від заробітку людини.