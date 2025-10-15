Украина не может самостоятельно покрыть все расходы на безопасность и оборону. Потребность во внешнем финансировании для оборонных расходов на следующий год составляет 60 миллиардов долларов.

Сколько Украине нужно на оборону?

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал со ссылкой на его Telegram-канал.

Просим партнеров присоединиться к нам в покрытии 60 млрд долларов – половины от запланированных расходов,

– обратился Шмыгаль к союзникам.

По мнению министра, наиболее оптимальный вариант для покрытия этих расходов – это выделение европейскими странами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Киеву.

Однако он предложил и другой путь – предоставления Украине займа за счет замороженных активов Кремля.

Важно! Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа рассказала, что в 2026 году на оборону Украине понадобится не менее 120 миллиардов долларов. При этом только половину – 60 миллиардов – может покрыть государственный бюджет. Остальную часть надеются получить от международных партнеров через поставки оружия и техники в рамках "Рамштайн", PURL, SAFE и тому подобное.

Какой поддержки ожидает Украина?

Шмыгаль также отметил, что по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) в следующем году Украина потребует от 10 до 20 миллиардов долларов. В этом же году план действий по инициативе PURL по поставкам оружия Украине должен быть полностью реализован.

Кроме того, Украина, по его словам, настаивает на первоочередной потребности в более 4 миллиардов долларов для производства дронов.

В 2026 году сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о программе PURL?