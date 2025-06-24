Какие расходы на оборону смогут остановить Путина: что сказал Зеленский

По мнению Владимира Зеленского, это корректная цель по расходованию 5% ВВП на оборону, которую установит саммит Североатлантического альянса.

Об этом гарант государства заявил во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, информирует 24 Канал.

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Зеленский подчеркнул, что Россия отвергла все мирные предложения, включая те, что поступали от американской стороны. Он подчеркнул, что Путин думает только о войне и это факт.

"Возможно, он связывает свое политическое выживание со своей способностью убивать. Пока он убивает – он жив. И наша разведка это подтверждает – Россия даже планирует новые военные операции на территории НАТО, то есть в ваших странах", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что важно остановить Путина в Украине. Но стоит понимать, что его цели выходят далеко за пределы нашей страны.

Европейские страны должны повысить оборонные бюджеты, и мы считаем, что 5% ВВП – это надлежащий уровень. Объединенная Европа должна создать такую оборонную способность, которая разрушит российскую иллюзию, что война в Европе сможет что-то принести,

– подчеркнул лидер.

По его словам, эту иллюзию надо уничтожить быстрее и надо лишить Россию возможности продолжать эту войну против Украины.

Также президент отметил, что лучше будет сдержать Россию там, где она "уже застряла".

Он поблагодарил каждую страну и лидеров, которые уже решили выделить часть своих национальных расходов на оборону для поддержки Украины.

"Если каждая европейская страна выделит на это по крайней мере 0,25% своего ВВП, (и мы благодарны тем странам, которые выделяют больше, как Нидерланды, Норвегия, Швеция, и таким большим взносам, как от Германии, это вполне разумно), шансы на мир в Европе возрастут", – заявил Зеленский.