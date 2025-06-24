Про це гарант держави заявив під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує 24 Канал.

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Зеленський підкреслив, що Росія відкинула усі мирні пропозиції, включно з тими, що надходили від американської сторони. Він наголосив, що Путін думає тільки про війну і це факт.

"Можливо, він пов'язує своє політичне виживання зі своєю здатністю вбивати. Поки він вбиває – він живий. І наша розвідка це підтверджує – Росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто у ваших країнах", – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що важливо зупинити Путіна в Україні. Але варто розуміти, що його цілі виходять далеко за межі нашої країни.

Європейські країни мають підвищити оборонні бюджети, і ми вважаємо, що 5% ВВП – це належний рівень. Об'єднана Європа має створити таку оборонну спроможність, яка зруйнує російську ілюзію, що війна в Європі зможе щось принести,

– наголосив лідер.

За його словами, цю ілюзію треба знищити швидше і треба позбавити Росію можливості продовжувати цю війну проти України.

Також президент зазначив, що краще буде стримати Росію там, де вона "вже застрягла".

Він подякував кожній країні і лідерам, які вже вирішили виділити частину своїх національних витрат на оборону для підтримки України.

"Якщо кожна європейська країна виділить на це принаймні 0,25% свого ВВП, (і ми вдячні тим країнам, які виділяють більше, як Нідерланди, Норвегія, Швеція, і таким великим внескам, як від Німеччини, це цілком розумно), шанси на мир в Європі зростуть", – заявив Зеленський.