Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость в 2026 году. Она должна вырасти с 20% до 22%.

Что известно о расходах России на оборону на 2026 год?

Деньги нужны для финансирования военных расходов и сокращения растущего бюджетного дефицита, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Предложение появилось после того, как президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром", который "бесцельно воюет три с половиной года", и заявил, что Россия находится в "больших экономических трудностях".

В частности правительство в среду одобрило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые кремлевские чиновники называют "военным бюджетом". Ожидается, что экономический рост упадет до 1% против 4,3% в прошлом году.

Важно! В то же время расходы на национальную оборону снизятся до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиардов долларов) в 2026 году. И это после рекордных для постсоветского периода 13,5 трлн в 2025-м.

В частности дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,6% от ВВП – самый высокий показатель с начала войны. Это на 53% превышает предыдущую цель, согласно документам, которые пересмотрел Reuters.

НДС, потребительский налог, который легко администрировать, в 2024 году обеспечил 37% доходов бюджета. Глава крупного бизнес-объединения Александр Шохин назвал повышение "неприятным".

Минфин оценил, что рост ставки принесет около 1,2 триллиона рублей (14,33 миллиарда долларов) дополнительных доходов в 2026 году. Также правительство планирует увеличить заимствования на 46% в 2025-м.

В ведомстве заявили, что повышение налогов будет "направлено прежде всего на финансирование обороны и безопасности". Среди других мер;

повышение налогов для игорного бизнеса; отмена налоговых льгот для малого бизнеса.

Предложение подтолкнет инфляцию, которая в последнее время снижалась, и усложнит дальнейшие снижения ключевой ставки для Центробанка. Тот пообещал учесть влияние повышения НДС на инфляционные ожидания,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Центробанк пообещал снизить инфляцию вдвое от текущего уровня и вернуть ее к целевым 4% в 2026 году.

Что еще известно об экономических событиях в России?

Россияне массово получили от налоговой уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за прошлый 2024 год. Об этом сообщила Служба внешней разведки страны.

Налог взимается с процентов, которые получены по депозитам во всех банках России.

Заметьте! Таким образом Москва хочет компенсировать средства, потерянные из-за войны в Украине, за счет граждан.

